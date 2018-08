Auto invade la corsia opposta e urta una berlina, poi lo schianto contro il guardrail

Attenzione alla guida e grande prontezza di riflessi: così il conducente di una Ford Focus è riuscito ad evitare un pericoloso schianto frontale. Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 4.30, lungo strada Statale 45bis, all'altezza di Prevalle: una Lancia Ypsilon, che viaggiava in direzione di Brescia, ha improvvisamente sbandato, finendo per invadere l'opposta corsia.

L'uomo al volante della berlina che procedeva in direzione opposta si è accorto in tempo ed è riuscito a sterzare a sinistra riducendo così le conseguenze dello schianto. L'utilitaria ha urtato la fiancata della Focus, poi si è girata ed ha terminato la sua corsa contro il guardrail. All'origine dell'improvvisa sbandata ci sarebbe un colpo di sonno.

Un impatto violento, ma pare senza gravi conseguenze per il 34enne che era al volante della Ypsilon: dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Gavardo e ricoverato in codice giallo. Lievi ferite anche per il conducente e il passeggero della Focus.