Pauroso schianto tra auto nella notte, 4 feriti portati in ospedale

Brutto incidente venerdì notte a Pozzolengo, dove - poco prima delle 23.30 - due auto si sono scontrate in Località Fruchì. Nello schianto sono rimaste ferite in tutto quattro persone: una 37enne, un 53enne, una 60enne e una 71enne.

Massiccio l'intervento del soccorso sanitario, sul posto con quattro ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Brescia. Tre feriti sono stati portati nei vicini ospedali di Desenzano e di Peschiera, mentre il più grave è stato condotto in volo all'ospedale Civile: è stato comunque ricoverato in codice giallo e le sue condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione.

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Stradale di Brescia, sopraggiunti con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze. Per soccorrere i feriti è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco.