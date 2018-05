Schianto in Vespa, ragazzino sbatte la testa contro un palo: è gravissimo

Schianto in Vespa a Porto Mantovano, ragazzino di appena 15 anni ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia: non si è più ripreso, al momento è ancora in coma nel reparto di Neurochirurgia. Il terribile incidente mercoledì pomeriggio nella frazione di Soave, intorno alle 17: insieme a lui un altro ragazzino, coetaneo del ferito più grave, che si è procurato solo qualche botta finendo in un fosso pieno d'acqua.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale. Alla guida della Vespa A.C.R., appunto 15enne, il ragazzo in coma: pare che abbia perso il controllo del mezzo a causa di una crepa nell'asfalto, forse una buca. Non è più riuscito a controllare la sua due ruote, è finito fuori strada fino a schiantarsi contro un palo del telefono.

Una botta tremenda, tanto da fracassargli il casco (che meno male aveva addosso: senza quello, sarebbe andata ancora peggio). Una botta tale che gli ha fatto perdere subito conoscenza, accasciato a terra senza rispondere alle sollecitazioni.