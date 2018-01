Inferno di lamiere in galleria: ragazzo ubriaco, senza patente e assicurazione

L’ombra della guida in strato di ebbrezza si allunga sul terribile incidente stradale avvenuto nella galleria Trentapassi.



Il tunisino di 30 anni al volante della berlina Bmw (l’auto che ha causato la maxi-carambola) è infatti risultato positivo agli esami del sangue sul tasso alcolemico, effettuati in ospedale. Non solo: il giovane guidava senza patente e il veicolo non era nemmeno assicurato.

Intanto, i sei feriti - di cui tre in gravi condizioni - sono in lento miglioramento e nessuno sembra più essere in pericolo di vita.