Cade in bici, gravi traumi al volto e allo stomaco: ricoverato in elicottero

Incidente a Piovere di Tignale, mercoledì mattina poco prima di mezzogiorno: biker bresciano di 64 anni è caduto rovinosamente a terra mentre percorreva la ripida discesa di Via Noezzo, in località Boldis. E' qui che ha perso il controllo della sua mountain bike, forse a causa di un sasso o di una buca sulla strada, precipitando sull'asfalto a gran velocità, procurandosi varie ferite e traumi al volto e allo stomaco.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti il ferito è stato soccorso da un'ambulanza dei Volontari del Garda, che hanno poi provveduto al trasporto fino all'area dove era atterrato l'elisoccorso, decollato da Brescia. L'allarme è stato lanciato in codice rosso: a seguito dei primi accertamenti il 64enne è stato ricoverato al Civile ma con un più rassicurante codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è in pericolo di vita, e le sue condizioni non sono nemmeno così gravi: è comunque sotto osservazione nel reparto Maxillo-facciale, e ancora non si esclude un intervento al volto per “riparare” le ferite subite nella caduta. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Salò.