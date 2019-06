Schianto frontale in tangenziale, grave una bambina di 5 anni

Tre vetture coinvolte e cinque feriti, tra cui un bambino di 9 anni e una bimba di 5, quest'ultima in gravi condizioni anche se non in pericolo di vita: è questo il bilancio dell'incidente stradale di martedì sera in tangenziale a Palazzolo sull'Oglio, sulla Sp469. Sul posto si sono precipitate quattro ambulanze oltre all'automedica, Polizia Stradale (per i rilievi) e Vigili del Fuoco: traffico inevitabilmente in tilt.

La dinamica

A scatenare la paurosa carambola, probabilmente, il malore alla guida di una ragazza di 22 anni, a bordo di una Citroen C3. Ha sbandato all'improvviso, invadendo la corsia opposta di marcia: la prima vettura, una Mitsubishi guidata da un 60enne, è riuscita ad evitare l'impatto ma si è schiantata sul muretto laterale.

Niente da fare invece per la Volkswagen Golf guidata da un papà di 42 anni, a bordo appunto anche i due figli, maschio e femmina, di 9 e 5 anni: violentissimo lo schianto frontale, che per lunghi attimi ha fatto temere il peggio.

Solo ferite lievi per padre e figlio, per la ragazza e per il 60enne: sono stati ricoverati in ospedale, ma solo per accertamenti, a Iseo e Chiari. Il piccolo è stato trasferito al Pediatrico del Civile, così come la sorellina: più gravi le condizioni della bambina, che è stata trasferita e ricoverata in codice rosso. La buona notizia: non è in pericolo di vita.