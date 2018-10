Perde il controllo e vola sull'asfalto: grave motociclista

È uscito di strada con il suo scooter ed è volato sull’asfalto, riportando gravi traumi. Protagonista un motociclista che sabato notte, attorno a mezzanotte e trenta, stava percorrendo via Malogno a Palazzolo. Per causa ancora da accertare, l'uomo, un 73enne di Castelli Caleppio, comune della Bergamasca, ha improvvisamente perso il controllo della due ruote, finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Palosco e gli agenti della Polizia Stradale di Brescia. Il motociclista è stato immobilizzato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile.

Inizialmente per lui si è temuto il peggio, tanto che è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche, avrebbe rimediato numerose fratture, ma non è in pericolo di vita: la prognosi è di 70 giorni.