Auto fuori controllo, sbanda e finisce nel canale: gravissimo un ragazzo

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato a Palazzolo: per cause ancora da chiarire un'auto è uscita di strada, finendo la sua corsa in un canale che scorre a fianco delle carreggiata. È successo attorno alle 3, lungo la strada Provinciale 469: sul posto due ambulanze in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Le condizioni del giovane al volante, un 26enne della zona, sono apparse molto critiche fin dai primi istanti: è stato estratto dell'auto (una Bmw) dai Vigili del Fuoco e poi rianimato a lungo dai sanitari del 118. Una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia: è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, che si sono occupati dei rilievi di rito. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo dell'auto: la sbandata improvvisa, poi il 'volo' nel canale.