Auto esce di strada e si ribalta nel fosso: gravi due giovani

La piccola utilitaria rovesciata e immersa nell'acqua di una seriola, una ragazza stesa a terra nel campo e l'altra intrappolata nel veicolo, priva di sensi. Questa la terribile scena che si è trovato davanti un automobilista che nella notte ha lanciato l'allarme per un incidente avvenuto lungo una strada di campagna nei pressi di Pudiano, frazione di Orzinuovi.

Stando alle prime notizie, le ragazze - una 17enne e una 20enne residenti nel Cremonese - si stavano recando in un locale della nostra provincia quando sarebbero finite nella strada secondaria per colpa di errate indicazioni del navigatore dell'auto. Nell'affrontare una curva a gomito la Ford Ka sulla quale viaggiavano è andata dritta, ribaltandosi nel fosso pieno per metà di acqua.

Una delle due è stata catapultata fuori dal veicolo, l'altra è rimasta incastrata nella vettura. Dopo l'incidente una era priva di conoscenza, l'altra inizialmente era vigile, ma poco dopo, al pari dell'amica, ha perso conoscenza. I soccorsi partiti da Verolanuova sono giunti velocemente sul posto grazie alla segnalazione del testimone, hanno prelevato le due giovanissime portandole d'urgenza una al Civile ed una alla Poliambulanza di Brescia. Gravi le loro condizioni.