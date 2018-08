Camion carico di uova sbanda e si ribalta: strada chiusa al traffico

Una manovra sbagliata lungo una strada alquanto impervia: sarebbe questa le causa dell'incidente che si è verificato giovedì mattina lungo via San Michele che collega Ome alla Val Trompia. Tutto è accaduto poco dopo le 9.30: un camion, carico di uova, ha finito per ribaltarsi mentre affrontava la salita che porta a San Giovanni di Polaveno.

Il mezzo pesante, condotto da un 44enne parmense, è finito ruote all'aria in mezzo alla carreggiata, bloccando completamente il traffico. Sotto shock il camionista: dopo le prime cure sul posto è stato portato al vicino ospedale di Ome per le cure del caso: oltre al forte spavento avrebbe rimediato traumi non di grave entità.

La strada è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, e così rimarrà per parecchie ore: le operazioni di rimozione del mezzo pesante si annunciano lunghe e complicate. Sul posto oltre alle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri stanno operando le autogrù.