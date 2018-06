Auto svolta, moto si schianta: grave un uomo, ferita la compagna

Un impatto violento contro la fiancata di un'auto, poi il terribile volo dalla sella della moto. Una bruttissima caduta sull'asfalto e davvero tantissima paura per la coppia che viaggiava sulla due ruote (una Suzuki Gsx S1000): ad avere la peggio l'uomo alla guida, un 54enne di Berlingo, che avrebbe riportato gravi traumi.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto dai sanitari del 118, il trasferimento in ambulanza fino al punto dov'è atterrato l'elisoccorso, poi il volo d'urgenza alla Poliambulanza. Il motociclista non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe rimediato serie contusioni e ferite. Ricoverata in ospedale, sempre alla Poliambulanza, anche la sua compagna, una 52enne di Berlingo: le sue condizioni sarebbero meno critiche.

Tutto è accaduto poco prima delle 18 di domenica a Vestone, lungo la Provinciale 237. Una dinamica da brividi, molto simile a quella del tragico incidente avvenuto sabato a Sabbio Chiese e costato la vita a un giovane. All'origine dello schianto una manovra di svolta di una Daewoo Matiz, guidata da un 87enne del paese: l'utilitaria si sarebbe immessa sulla strada che porta verso il centro senza accorgersi della due ruote, che arrivava da Idro. Il conducente della moto non avrebbe potuto fare nulla

per evitare lo schianto.