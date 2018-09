Drammatico schianto contro un'auto, muore giovane motociclista

Tragico incidente stradale giovedì mattina, verso le 8, lungo la Sp 26 a Polpenazze del Garda. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e uno scooterone Downtown della Kymco si sono scontrati nel tratto di Provinciale che prende il nome di via Lago Lucone, all'altezza del civico 9.



Polpenazze, chi è la vittima

dell'incidente in scooter

Un impatto terribile, che non ha lasciato scampo all'uomo in sella alla moto, un 39enne residente a Gavardo, ma originario di Agrigento. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza, assieme a una pattuglia della Polizia Stradale.