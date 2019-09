Perde il controllo della moto, poi il terribile schianto: biker in gravi condizioni

Paura a Ledro per un incidente stradale, verso le 15:30 di mercoledì, avvenuto lungo la strada che collega l'Alto Garda al Lago d'Idro: a rimanere gravemente ferito è stato un motociclista. Sul posto sono accorsi un'autolettiga, l'eliambulanza, e i carabinieri della compagnia Bezzacca Ledro.

Il centauro è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo quanto riferito dai militari, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita, nonostante i traumi e le ferite riportati nella caduta. Al momento dell'arrivo della prima équipe medica era cosciente.

Il sinistro sembrerebbe il risultato di una caduta autonoma nella frazione di Tiarno di Sotto, nel tratto di valle che scende verso Storo: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Non risultano altri veicoli coinvolti.



Fonte: Trentotoday.it