Auto esce dallo stop e centra una moto, biker vola sull'asfalto

E' ancora ricoverato alla Poliambulanza il 45enne protagonista di un brutto incedente in moto, avvenuto verso le 14 del 31 dicembre nei pressi dell'entrata nord del Lefay Resort di Gargnano.

Lo schianto ha interessato la Kawasaki del 45enne e l'auto di un 48enne di Toscolano, dipendete del Lefay, che si stava immettendo sulla strada comunale per dirigersi verso il lago. La moto è finita contro la fiancata sinistra della vettura e il centauro - sbalzato dalla sella - è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Per i soccorsi è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza L'équipe medica, dopo le prime cure sul posto, ha provveduto al trasferimento in volo nel nosocomio cittadino. Il 45enne - residente nella frazione di Sasso - ha riportato lesioni serie, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza.