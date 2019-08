Ucciso da una moto mentre attraversa sulle strisce: il biker è gravissimo

E' spirato all'ospedale di Gardone Val Trompia l'anziano di 80 anni investito da una moto - sabato mattina poco dopo le 11 - a Sarezzo in via Angelo Antonini, la strada che collega il paese a Lumezzane.

L'80enne è stato travolto dalla 'due ruote' mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi istanti.

A seguito dello scontro con il pedone, il veicolo ha finito per schiantarsi contro un'auto che procedeva in senso opposto: terribile la caduta per il biker, un 26enne di Rudiano, portato d'urgenza al Civile di Brescia e ora ricoverato in prognosi riservata.