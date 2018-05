Terribile incidente: schianto contro muro e auto, moto si spezza in due

Grave incidente domenica mattina lungo la Sp 78, in territorio di Calvagese della Riviera. Verso le 11.40, un biker di 34 anni residente a Gavardo ha perso il controllo della moto nell’affrontare una curva, cadendo rovinosamente a terra.



La “due ruote” ha strisciato per alcuni metri sull’asfalto con ancora il conducente aggrappato, andando ad urtare il muro di recinzione di una abitazione, prima di rimbalzare contro la fiancata di due auto dirette da Prevalle verso Lonato.

Violentissimi gli urti: la motocicletta si è infatti spezzata in due. Sul posto sono giunte in codice rosso l’ambulanza dell’ANC di Roè Volciano e l’automedica di Gavardo, assieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale del Servizio Intercomunale Calvagese della Riviera – Muscoline.

Per permettere i soccorsi ed i rilievi tecnici la Provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora e mezza, poi riaperta verso le 13.15. Il centauro è stato portato in ospedale con serie lesioni, ma non sembra essere in pericolo di vita.