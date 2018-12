Tradito dall'asfalto ghiacciato, si schianta contro un'auto: aveva soltanto 39 anni

Faceva l'operaio edile Vasile Nastasa, lavorava nei cantieri di tutta la provincia insieme ai familiari: risultava ancora residente in Romania, ma da tempo in realtà viveva a Montichiari, domiciliato a casa della sorella. Strappato via dalla vita, ancora troppo presto: aveva soltanto 39 anni. E' lui la vittima del terribile incidente stradale sulla Provinciale 236, in direzione di Castiglione delle Stiviere.

Non si sa perché, ma all'improvviso ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, una Lancia Y intestata alla sorella. La Polizia Stradale indaga sulla dinamica: non si esclude l'ipotesi dell'asfalto ghiacciato.

In quella curva dove non è la prima volta che si verifica un incidente. E che da tempo chi ci passa spesso, o abita in zona, fa sapere di quanto sia pericolosa, soprattutto d'inverno. Era quasi mezzanotte, mercoledì sera: Nastasa ha invaso la corsia opposta di marcia, e ha centrato in pieno una Opel Mokka guidata da un 70enne bresciano.

Una botta tremenda, che al giovane rumeno non ha lasciato scampo. E' rimasto incastrato tra la lamiere invece il 70enne, ma ancora in vita: liberato dai Vigili del Fuoco, è stato trasferito in ospedale a Brescia, ma solo per accertamenti. Niente da fare, purtroppo, per Vasile Nastasa: è stato rianimato a lungo sul posto, senza esito.

Il suo cuore non ha più ripreso a battere. E su quanto successo anche la magistratura vuole vederci chiaro: sul corpo del 39enne è già stata disposta l'autopsia. Solo a seguito dell'esame autoptico per la famiglia sarà possibile organizzare i funerali. Facile immaginare che la salma possa tornare in Romania, il Paese dove è nato e cresciuto.