Si schianta con la moto contro un furgone, ragazzo vola sull’asfalto e batte la testa

Lo schianto con il furgone, poi il brutto volo sull’asfalto. Si è temuto il peggio per un ragazzino di 16 anni coinvolto, nella mattinata di giovedì, in un incidente stradale mentre stava andando a scuola - all’Istituto Don Milani di Montichiari - in sella alla sua moto da cross.

Tutto è accaduto poco dopo le 7.30 lungo via Moriaga, strada secondaria che collega Calcinatello a Montichiari. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che il furgone fosse in fase di sorpasso, quando si è schiantato contro la moto che viaggiava nell’opposto senso di marcia, in direzione di Montichiari. A seguito dell’impatto il 16enne è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente e avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

Per questa ragione sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate. L’allarme è fortunatamente rientrato dopo l’arrivo dei sanitari del 118: il ragazzino, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, in codice giallo. Avrebbe riportato seri traumi e ferite, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, fortunatamente. Illeso il conducente del furgone.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Lonato, Calcinato e Bedizzole che ha effettuato i rilievi di rito e raccolto i racconti dei testimoni.