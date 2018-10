Auto prende fuoco: conducente si salva, code chilometriche

L'incendio si è sviluppato su uno svincolo del raccordo autostradale della Corda Molle, con l'auto in movimento. Le fiamme sarebbero partite dal cofano, poi hanno velocemente e inesorabilmente avvolto l'intera Nissan Qashqai. Fortunatamente, il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare l'abitacolo del suv prima di essere investito dal rogo.

Attimi di paura, ma per fortuna nessun danno anche per gli altri (tanti) automobilisti in transito. Tutto è successo venerdì mattina tra Montichiari e Carpenedolo, in località Fascia D'oro, sullo svincolo che collega la Corda Molle alla Goitese.

L'allarme è scattato intorno alle 8 e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Brescia: purtroppo, non c'è stato nulla da fare per il veicolo, pesantemente danneggiato dalle fiamme. Pesanti anche i disagi per il traffico: lunghe code si sono create sia sul raccordo autostradale che lungo la Statale.