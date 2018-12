Tragico incidente stradale a Montichiari: morto ragazzo di 32 anni

Tragico incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì. Poco prima di mezzanotte, un ragazzo di 32 anni (N.V. le iniziali) è morto in via Mantova a Montichiari, a seguito di un violento schianto che ha coinvolto due automobili.

Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza, assieme ai vigili del fuoco e una pattuglia della Stradale di Brescia, che sta ancora indagando per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il giovane, di origine rumena, era al volante di una Lancia Y che viaggiava in direzione di Mantova che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con una Opel Mokka che procedeva nell'opposta direzione di marcia.

Nel sinistro è rimasto ferito anche il conducente del Suv, un uomo di 70 anni, di casa a Montichiari: è stato portato all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo. Per lui pare nulla di grave, tanto che se la sarebbe cavata con una prognosi di 10 giorni.