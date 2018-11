Dopo l'incidente, la lite con la polizia: altri guai per i due giocatori del Brescia Calcio

Un sabato notte davvero movimentato per i calciatori Ales Mateju e Nikolas Spalek, entrambi in forza al Brescia Calcio: prima lo schianto in auto, poi la furibonda lite con la polizia locale. Per loro nulla di grave, dal punto di vista fisico, ma entrambi, oltre ad essere stati multati dalla società, sarebbero a rischio denuncia.

Il terzino Mateju, che era al volante della potente Audi finita contro un distributore di benzina, attende l'esito degli esami del sangue a cui è stato sottoposto per stabilire il tasso alcolemico. L'amico e compagno Spalek si è invece reso protagonista di un acceso diverbio con gli agenti della polizia locale e potrebbe beccarsi una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

L'incidente

Tutto è accaduto nella nottata tra sabato e domenica. I due compagni di squadra stavano tornando a casa, dopo una serata trascorsa in una nota discoteca della città: mentre percorrevano via Orzinuovi, l'Audi sulla quale viaggiavano in compagnia di un altro amico è uscita di strada. La dinamica è da brividi: pare che l'auto abbia urtato un muretto prima di 'sorvolare' una rotonda e finire all'interno di un distributore di benzina Ip, causando parecchi danni.

Il rifiuto dell'alcol test

Entrambi sono usciti praticamente illesi dallo schianto: solo Mateju si è procurato una ferita al gomito che ha richiesto il trasporto in ospedale (se l'è cavata con tre punti di sutura). Una volta alla Poliambulanza, il difensore si è sottoposto agli esami del sangue per accertare se e quanto avesse bevuto prima di mettersi al volante, test che negli istanti successivi allo schianto si era rifiutato di fare.

La lite

Nel frattempo Spalek sarebbe stato pizzicato dal titolare del distributore a fare la pipì contro il gabbiotto del gestore del distributore. Alle lamentele del benzinaio sarebbero seguite parole grosse e un'animata discussione. La lite ha quindi richiamato l'attenzione degli agenti della Locale, che si trovavano a poca distanza per i rilievi dell'incidente: sono intervenuti per riportare la calma, ma anche loro sarebbero stati aggrediti verbalmente dal calciatore slovacco. Ecco perché la sua posizione è al vaglio e nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.