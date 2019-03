Incidente a Calvagese della Riviera: morti Marco Cioccarelli e Alessandro Giuliani

Sono il 29enne Marco Cioccarelli e il 35enne Alessandro Giuliani le vittime del terribile incidente stradale avvenuto a Calvagese della Riviera, verso le 3.15 della notte tra venerdì e sabato.

L'auto sulla quale viaggiano, una Fiat 500, si è ribaltata lungo via Prati, finendo per schiantarsi con la capote contro un palo della luce in cemento. L'abitacolo si è letteralmente accartocciato su se stesso: per i due giovani non c'è stato nulla da fare.