Maxi-tamponamento prima della rotonda: coinvolte 5 auto, traffico in tilt

Folle carambola e maxi-tamponamento sulla Strada provinciale 572 a Manerba del Garda, poco prima delle rotatoria del Crociale: lo schianto subito dopo le 12.30, cinque le vetture coinvolte e lunghe code, in entrambi i sensi di marcia, almeno fino alle 14. I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi.

Dopo i verbali, sarà un affare per le assicurazioni: come detto sono cinque le auto rimaste coinvolte nel tamponamento. Tra questa una Dacia Duster, l'unico mezzo che è riuscito ad andarsene sulle proprie ruote, e poi una Volkswagen Polo, due Volkswagen Golf, una Ford Fiesta. Tutte e quattro sono state portate via con il carro attrezzi.

Lunghe code da entrambe le parti

Anche questo ha complicato, e non poco, la questione traffico. Per ovvi motivi si è reso necessario far procedere i mezzi con un senso unico alternato: dunque lunghe code sia verso Salò che verso Moniga. Un brivido sulla schiena, in senso figurato: provate a immaginare se fosse successo in estate.

Cinque le vetture e cinque le persone coinvolte: un uomo di 61 anni, una donna di 43, un ragazzo di 29 e due ragazze di 26 e 19 anni. Solo in due sono stati accompagnati in ospedale, in codice verde e dunque solo per accertamenti. Il traffico è rientrato alla normalità solo un'ora e mezza più tardi.