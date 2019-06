Travolta da un'auto mentre passeggia con i genitori: ragazzina gravissima

Lago di Garda. Una ragazzina di 16 anni è stata investita ieri sera, 12 giugno, poco dopo le 21 a Malcesine. La giovane (Julia il nome) è una turista tedesca in vacanza sul Benaco con la famiglia. I soccorritori del 118 l'hanno trasportata in gravissime condizioni con l'elicottero all'ospedale veronese di Borgo Trento.

Al volante dell'auto (una Fiat Panda) c'era una donna: ha investito la 16enne che in quel drammatico istante stava passeggiando con i genitori. L'automobilista si è fermata subito per prestare soccorso ed è stata ascoltata, insieme ad altri testimoni, dai carabinieri di Malcesine, giunti sul posto per ricostruire i fatti.

Fonte: Veronasera.it