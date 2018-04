Bruttissima caduta in mountain bike: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Era partito da poco dal via, per la manche finale, stava affrontando per l'ultima volta il percorso fatto di discese ripidissime, salti e ostacoli, quando ha perso il controllo della sua mountain bike, scivolando per parecchi metri sull'asfalto.Una bruttissima caduta, durante la quale ha rimediato un forte trauma al torace.

Protagonista dell'incidente uno sfortunato atleta altoatesino, di soli 15 anni. Vista la giovane età e l'entità del trauma, gli organizzatori della Mad of Lake, gara di Urban Downhill andata in scena nel weekend a Toscolano Maderno, hanno immediatamente allertato il 112.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza fino al campo sportivo del comune gardesano, dov'è atterrata l'eliambulanza partita dal Civile di Brescia. Poi il volo verso il nosocomio cittadino. Per lui pare comunque nulla di grave: nessuna frattura o lesione interna.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 16 di domenica: il 15enne aveva appena affrontato la discesa dalla collina di Montemaderno e stava dirigendosi verso il lago e il traguardo di Piazza San Marco, quando, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è caduto dalla sella della sua mountain bike. La competizione è stata sospesa per non mettere a rischio gli altri atleti in gara.