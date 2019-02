Auto sbanda e si schianta fuori strada: morto il conducente

LUMEZZANE. Un uomo di 80 anni è deceduto dopo essere finito fuori strada con la propria auto, lunedì pomeriggio verso le 14. L'incidente mortale si è verificato nella zona di Fontana, lungo via San Filippo Neri.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica, ma per l'anziano signore non c'è stato nulla da fare. Ancora da ricostruire la dinamica, sulla quale stanno lavorando gli uomini della Locale, intervenuti per raccogliere rilievi e testimonianze.