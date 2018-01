Spaventoso schianto: albero e palo abbattuti, auto ‘volano’ in un giardino

Spaventoso schianto nella notte tra sabato e domenica in viale Roma a Lonato del Garda, nei pressi della rotonda all’incrocio tra via Brescia e via Tirale.

A seguito dell’incidente, sulla cui dinamica stanno ancora indagando gli agenti della Stradale di Desenzano, le due auto coinvolte hanno abbattuto un albero e un palo della luce, piombando poi nel giardino di una casa privata dopo averne abbattuto la recinzione.

A bordo dei veicoli quattro giovani (tre 25enni e un 19enne), nessuno dei quali è rimasto ferito in modo grave: due di loro sono stati portati in codice verde al vicino ospedale di Desenzano.