Auto invade la corsia, spaventoso frontale tra due auto: tre feriti in ospedale

Grave incidente martedì mattina a Leno: per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Brescia. Lo schianto intorno alle 11, all'altezza di una concessionaria: all'inizio si è temuto il peggio e sul posto sono accorse, in codice rosso, quattro ambulanze arrivate da Dello e dalla città.

Le condizioni delle tre persone coinvolte nell'incidente - due donne di 69 e 36 anni e un uomo di 75 - non sarebbero gravi: l'allarme è infatti rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118. Tutti e tre avrebbero però rimediato serie lesioni e sono stati trasportati, in codice giallo, negli ospedali più vicini per gli accertamenti.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire: sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Montichiari e anche i Vigili del Fuoco.