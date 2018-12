Auto si ribalta in curva: un ferito e strada chiusa al traffico

Avrebbe perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Tanta, tantissima, paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l'automobilista, un 54enne che dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo.

L'incidente è avvenuto prima dell'alba di domenica, lungo la strada Provinciale 510 in territorio di Iseo. Stando a una primissima ricostruzione, l'auto fuori controllo avrebbe urtato il guardrail per poi finire ruote all'aria. Sul posto, oltre ai volontari della Croce Rossa di Palazzolo, arrivati a bordo di un'ambulanza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia stradale.

Il conducente avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi: è stato trasferito, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso. Complesse le operazioni di rimozione dell'auto e di messa in sicurezza della strada: la tangenziale che collega il Sebino alla Valcamonica è stata chiusa per alcune ore. Già nella prima mattinata la situazione è tornata alla normalità.