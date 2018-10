Schianto in galleria, tre vetture coinvolte e 4 feriti: traffico in tilt

Ennesimo incidente domenicale (e in galleria) lungo la Sp510, questa volta in territorio di Iseo all'interno della galleria Monte Cognolo: tre le vetture coinvolte, almeno quattro i feriti ricoverati in ospedale, per fortuna niente di grave ma traffico comunque in tilt, nell'ora di punta del rientro (il tardo pomeriggio di domenica).

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti che hanno assistito alla scena: per cause ancora in corso di accertamento, sull'accaduto indagano i carabinieri, una Citroen C3 ha sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia e centrando frontalmente, ma lateralmente, la Toyota Rav4 che stava transitando proprio in quel momento.

Impatto comunque violento, e carambola impazzita: la Toyota è stata sbalzata sull'altra corsia e ha centrato in pieno un'altra auto, in questo caso solo sfiorata. Caos in galleria: la strada è stata chiusa da entrambi i sensi di marcia, con uscite e deviazioni obbligatorie. Il traffico è stato rallentato fino a sera.

I feriti sono stati tutti soccorsi sul posto: la centrale operativa del 112 ha inviato l'automedica e varie ambulanze. Come detto, e per fortuna, nessuno in gravi condizioni: tra codici gialli e verdi sono stati tutti ricoverati negli ospedali di Iseo e Ome.