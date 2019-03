Si schianta in moto contro un’auto in sosta, ragazzino soccorso dall’eliambulanza

Un forte spavento e parecchie contusioni, ma pare nulla di grave per il ragazzino rimasto vittima di un brutto incidente a Idro. Tutto è accaduto sabato mattina, poco dopo le11.30. Il 15enne, avrebbe fatto tutto da solo, all’uscita di una curva: prima avrebbe sbandato, poi si sarebbe voltato per cercare di capire come mai aveva perso, seppur per pochi secondi, il controllo della moto (una Motard 50) finendo così per schiantarsi contro un’auto in sosta.

Il 15enne non è caduto sull'asfalto, ma sarebbe rimasto incastrato tra la due ruote e la macchina, rimediando traumi a una gamba. Per alcuni istanti si è temuto il peggio: una volta allertato il 112, sul posto, oltre alle autolettighe dei volontari di Vestone, è atterrata anche un’eliambulanza partita da Bergamo. Il ragazzino, che non avrebbe mai perso i sensi, è quindi stato trasferito al Civile di Brescia per essere sottoposto agli esami del caso. Nulla di grave, per fortuna: tanto che il ricovero è avvenuto in un rassicurante codice giallo.

Pesanti le ripercussioni: la strada che collega Crone a Lemprato è stata chiusa per più di un'ora e il traffico deviato sulle arterie secondarie. I carabinieri si sono occupati dei rilievi mentre la polizia locale della Valsabbia della viabilità.