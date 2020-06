Bimbo investito dal trattore guidato dal padre: è in gravi condizioni

Terribile incidente in un'azienda agricola in via Mariola a Gussago, lunedì 15 giugno verso mezzogiorno. Per cause ancora in corso d'accertamento, un bambino di 6 anni è stato investito dal trattore guidato dal padre.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso, insieme a una squadra dei vigli del fuoco.



Le condizioni del piccolo sono gravi: è stato portato in volo al Papa Giovanni di Bergamo. Pare non sia in pericolo di vita, fortunatamente.