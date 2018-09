Polpenazze: incidente in scooter, morto il 39enne Gianluca Vasile

E' Gianluca Vasile lo scooterista vittima dell'incidente stradale avvenuto giovedì mattina a Polpenazze. Siciliano di 39 anni residente a Gavardo, era originario della provincia di Agrigento.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il suo scooterone "Downtown" Kymco si è scontrato con un'auto nel tratto della Sp26 che prende il nome di via Lago Lucone, all'altezza del civico 9. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.