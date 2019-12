Camion sbanda e si ribalta nel fosso: due feriti

Un camion finito ruote all'aria, nel fosso che costeggia la strada. È quanto si trovati di fronte i vigili del fuoco intervenuti martedì mattina a Ghedi lungo la strada che porta a Leno. Per fortuna gli occupanti erano riusciti a lasciare la cabina di guida autonomamente: feriti, spaventati, ma coscienti e in grado di muoversi.

L'allarme è scattato verso le 10.30 e per alcuni istanti si è temuto il peggio: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso e, appunto, una squadra dei vigili del fuoco di Brescia.

Il conducente e l'altro lavoratore che si trovavano a bordo del camion - un 37enne e un 40enne - avrebbero rimediato seri traumi ma le loro condizioni non sono critiche: sono stati trasportati in Poliambulanza e al vicino ospedale di Manerbio per le cure del caso e ricoverati in codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che è al vaglio della polizia stradale.