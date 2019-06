Moto da enduro contro l'auto che sta svoltando: volo di 15 metri

Il più classico degli scontri tra automobile e motocicletta, con la quattroruote che svolta a sinistra senza vedere la moto che sopraggiunge dalla direzione opposta. L'ennesimo incidente stradale verificatosi lungo la Strada Gardesana Occidentale 45bis è andato in scena nel pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, a Gargnano, nella parte nord dell'abitato.

Protagonisti dell'incidente due turisti tedeschi che viaggiavano a bordo del loro Maggiolino Volkswagen e un 46enne di Manerbio in sella alla sua moto da enduro Husqvarna 500. Quest'ultimo stava proseguendo in direzione nord quando si è trovato improvvisamente davanti il muso del Maggiolino che svoltava verso sinistra per entrare in una piazzola con bar ed edicola.

Impressionante il volo del centauro, catapultato in aria ed atterrato a 15 metri di distanza dal punto dell'impatto dopo aver seriamente danneggiato cofano e parabrezza dell'auto. Soccorso in un primo momento dall'ambulanza, il ferito è stato poi trasferito in elicottero in Poliambulanza a Brescia, dove sono state riscontrate numerose fratture. Nel frattempo, sulla Gardesana, dove erano in corso i rilievi da parte della Polizia Stradale e dei carabinieri, la coda si allungava a dismisura.