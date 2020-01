Pauroso frontale sulla Provinciale, auto finisce nel campo: tre feriti

Pauroso incidente stradale mercoledì mattina a Gambara lungo la Provinciale 24. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente.

Un impatto violento, tanto che dopo lo schianto una delle due auto coinvolte è uscita di strada, finendo la sua corsa in un campo adiacente alla Provinciale. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco.

Tutto è accaduto poco dopo le 11.30 in località Corvione. Nello schianto sono rimasti feriti un uomo di 41 anni e due donne di 33 e 54 anni. Le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: sono stati ricoverati in codice giallo e verde all'ospedale di Manerbio. Avrebbero riportato seri traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale. La causa dell'incidente, come detto, non è ancora stata chiarita: potrebbe essersi trattato di un malore, di un colpo di sonno, oppure di una distrazione.