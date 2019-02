Fa inversione a 'U', il frontale è terribile: due i feriti portati in ospedale

Terribile frontale a Palazzolo verso le 17.20 di giovedì. Ad essere coinvolte nell'incidente una Seat e una Citroen, che si sono schiantate con violenza lungo via Bergamo. Al volante dei due veicoli un 32enne e un 36enne: si sono salvati grazie allo scoppio degli airbag.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma, stando alle prime testimonianze raccolte dalla Stradale, pare che a provocare l'impatto sia stata la Citroen, che avrebbe tentato l'inversione a "U" per uscire dalla coda. Impossibile evitare l'impatto: la Seat è poi finita nel campo a lato della carreggiata.

I due automobilisti sono stati soccorsi dal personale medico e poi portati all'ospedale di Chiari. Per loro lesioni serie, ma non sono in pericolo di vita (il ricovero è avvenuto in codice giallo). Fortissimi i disagi per il traffico nell'ora di punta al rientro da lavoro.