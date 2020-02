Schianto frontale nella notte: auto sventrata, morto un uomo

Solo un mese fa, sulla stessa strada, perse la vita un 38enne. Nella notte un nuovo, tragico, schianto ha portato alla morte un suo concittadino. Attorno all'una di questa notte, tra sabato e domenica, un 54enne di Dello, Nella Bassa, ha perso la vita nello schianto frontale con un altro veicolo guidato da un 25enne di San Paolo.

Lo schianto è avvenuto sulla Strada provinciale IX Quinzanese, tra la Atib e la Petrolvilla, a un chilometro circa dal luogo dove perse la vita Alex Tanzini un mese fa. I veicoli coinvolti sono due, l'auto della vittima e la Volkswagen guidata da un 25enne residente a San Paolo, che viaggiava in direzione Barbariga. Stando alla prima ricostruzione, da confermare, sarebbe stata l'auto del giovane a invadere l'opposta corsia di marcia e schiantarsi frontalmente contro il veicolo sul quale viaggiava il 54enne.

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i soccorritori dell'ambulanza di Dello e, date le condizioni disperate del 54enne, anche quelli dell'elisoccorso di Brescia, atterrati in un campo vicino alla Quinzanese. Inutili i tentativi di rianimare l'uomo, estratto dall'auto completamente sventrata dallo schianto, che è morto poco dopo. È stato trasportato invece in Poliambulanza il 25enne di San Paolo, ricoverato in stato di schock.