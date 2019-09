Travolto e ucciso da un camion in autostrada: morto Francesco Conti di 46 anni

Ha lasciato l'auto in sosta in una piazzola di emergenza, poi ha percorso alcuni metri a piedi, attraversando l'autostrada A35 e finendo per essere travolto da un mezzo pesante che viaggiava verso Brescia.

Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo a Francesco Conti, 46enne di Fornovo San Giovanni, comune della Bergamasca. È lui la vittima del drammatico incidente avvenuto poco prima delle 8 di lunedì mattina in Brebemi, nel tratto compreso tra Urago d'Oglio e Chiari.

Ancora da capire perché l'uomo abbia percorso a piedi alcuni metri lungo l'autostrada e si trovasse nella corsia centrale quando è sopraggiunto il mezzo pesante. Il conducente del camion ha provato a fermare la corsa: la brusca frenata non è però servita ad evitare di investire l'uomo, che sarebbe morto sul colpo.

L'esatta ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della polizia Stradale di Chiari, che ha effettuato i rilievi, acquisito le testimonianze del camionista e di quanti hanno assistito alla tragedia e sta vagliando le immagini delle telecamere presenti in autostrada.