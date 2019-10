Si schianta con la moto e resta incastrata sotto un furgone: grave una ragazza

Grave incidente giovedì mattina a Esine, lungo via Leopardi. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, sono state una moto e un furgone. Nel violento urto, la due ruote e la conducente sono rimaste incastrate sotto il furgoncino.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e il personale del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l’elimabulanza, con la quale la motociclista, una 27enne, è poi stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Tutto è accaduto poco prima dopo le 11. La dinamica è al vaglio della polizia Stradale di Darfo Boario Terme che si è occupata anche di gestire la viabilità.