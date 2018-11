Entra in autogrill e si schianta contro un tir in sosta: tre feriti

Un ammasso di lamiere: così appariva alla vista dei soccorritori un pick-up sul quale viaggiavano quattro giovanissimi, schiantatosi contro un tir nella zona di sosta dell'Autogrill Sebino lungo l'autostrada A4, ad Erbusco.

Sul mezzo stavano viaggiando, in direzione Milano, quattro diciottenni. Entrato nell'area di sosta, il conducente non si è accorto che un tir era fermo, e ci è finito violentemente contro. Sul posto si sono recate le ambulanze partite da Adro e Cazzago, i Vigili del fuoco di Chiari e due pattuglie della Stradale.

Incolume il conducente, feriti invece i tre passeggeri: trasportati all'ospedale Poliambulanza, due con ferite meno gravi del previsto, ed uno in codice rosso. Come previsto dalla legge, il ragazzo alla guida è stato sottoposto ai test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droga: le analisi sono risultate negative.