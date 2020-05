Frontale auto-camion: grave una ragazza, chiusa la tangenziale

La sbandata e poi lo schianto frontale contro un camion che viaggiava nell'opposta corsia di marcia. Un impatto violento, quello avvenuto verso le 9.15 di giovedì mattina in tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita delle Grezze in territorio di Desenzano.

Ad avere la peggio la donna, la 32enne di Rivoltella al volante dell'auto: estratta dall'abitacolo dai pompieri, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso, è stata trasferita d'urgenza al Civile di Brescia proprio a bordo dell'eliambulanza. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lievi ferite, ma un forte shock, per l'autista del camion, un mezzo del Comune di Desenzano. L'uomo, un 49enne, avrebbe accusato un malore subito dopo il tremendo schianto ed è stato portato all'ospedale di Desenzano. Per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale, la tangenziale è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia. Segnalati quindi disagi per la viabilità.