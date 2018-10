Maxi tamponamento in autostrada, due feriti e traffico nel caos

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A4. A causa di un incidente, avvenuto attorno alle 8 di venerdì, il traffico in direzione Milano ha subìto forti disagi. Lunghe code, di oltre 7 km, si sono formate tra i caselli di Desenzano, che è stato chiuso per circa un'ora, e Brescia Est.

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un maxi tamponamento che ha coinvolto 4 auto e 7 persone. Sul posto il 112 ha inviato tre ambulanze a sirene spiegate e dal Civile di Brescia si è pure alzato in volo l'elisoccorso.

L'allarme è rientrato dopo l'arrivo in loco dei soccorritori del 118: solo due delle persone coinvolte, un uomo di 36 e uno di 54 anni, sono state trasportate, a bordo di due autolettighe, nei nosocomi di Brescia. Per loro pare comunque nulla di grave: sono stati ricoverati in codice giallo e verde.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale di Padova, intervenuta sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Desenzano.