Travolta da un'auto a pochi passi da casa: gravissima una donna

Investita da un'auto a pochi passi da casa, ora lotta per la vita in un letto dell'ospedale Civile di Brescia. Sarebbero gravissime le condizioni di Emilia Samuelli: la 77enne è rimasta coinvolta in un grave incidente che si è verificato nella serata di venerdì lungo la strada Provinciale 33, nel centro di Dello.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Verolanuova, la donna, madre del sindaco di Dello Ettore Monaco, stava attraversando la Provinciale sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Renault Twingo condotta da un 42enne del paese. Un impatto violentissimo: l'anziana ha battuto contro il parabrezza, mandandolo in frantumi, poi è caduta sull'asfalto perdendo conoscenza.

A chiamare i soccorsi, attorno alle 19.30, sarebbe stato proprio l'uomo al volante dell'utilitaria: sul posto si sono precipitate diverse ambulanze. I sanitari del 118 hanno rianimato la donna, poi la corsa verso l'ospedale Civile dove la 77enne sarebbe arrivata in condizioni gravissime, tanto che i medici si sono riservati la prognosi. L'anziana è molto conosciuta in paese: per anni ha gestito un negozio di abbigliamento.