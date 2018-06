Schianto auto-scooter all'incrocio: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Lo schianto contro un'auto, poi la bruttissima caduta dalla sella della sua Vespa. Lunghi attimi di paura nel pomeriggio di martedì a Boario Terme. Negli istanti successivi all'incidente per il giovane che viaggiava sulla due ruote si è temuto il peggio, tanto che sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso e dal Civile di Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Per fortuna l'allarme è rientrato poco dopo: il ragazzo, un 22enne di Darfo Boario Terme, è stato trasferito nel nosocomio cittadino e sottoposto alle cure del caso. Per lui diversi traumi, ma pare nulla di grave, anche se i medici lo tengono ancora sotto osservazione. Tutto è accaduto poco prima delle 17.30 lungo via Roccole: la Vespa condotta dal 22enne si è scontrata con una Peugeot 206 all'incrocio con la strada che porta alla stazione.

Le responsabilità e la dinamica dell'incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Darfo, che è intervenuta sul posto per i rilievi di rito. Nessuna conseguenza, ma tanto spavento, per l'automobilista, che ha assistito alla bruttissimo 'volo' del giovane e ha allertato immediatamente i soccorsi.