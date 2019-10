Pauroso incidente: station wagon si schianta contro un tir, poi piomba su un’auto

Una dinamica da brividi, quella dell’incidente avvenuto giovedì mattina lungo la Provinciale 11 in territorio di Corte Franca. Nella carambola sono rimaste coinvolte due auto e un tir, ma il bilancio - per fortuna - non è grave. Solo il conducente della station wagon che avrebbe provocato lo schianto è finito in ospedale, e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Tutto è accaduto poco dopo le 8: per cause al vaglio della polizia locale di Corte Franca, una station wagon Nissan avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per schiantarsi contro la ruota anteriore di un tir che procedeva nell’opposto senso di marcia. Dopo l’impatto, l’auto si è girata su se stesa, finendo la corsa contro una Mercedes, guidata da una giovane donna, che viaggiava dietro all’autoarticolato.

Traffico in tilt

Inizialmente per il 48enne di Erbusco che era alla guida della Nissan si è tenuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza in codice rosso e pure i Vigili del Fuoco. Fortunatamente l’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari: per lui un forte shock ma lesioni non gravi, come suggerisce il ricovero in codice verde all’ospedale di Iseo. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.