Malore al volante, sbanda e si schianta contro un palo: grave un uomo

Il malore, lo schianto contro un palo e la corsa in ospedale. Attimi di puro terrore quelli vissuti sabato mattina a Corte Franca. Vittima di un pauroso incidente un 67enne: l'uomo è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza dov'è tuttora ricoverato.

Tutto è accaduto verso le 10.30 in via Sant'Afra. Il 67enne avrebbe accusato un malore perdendo il controllo della sua auto, che ha finito per schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. Un impatto violento, tanto che l'automobilista ha perso conoscenza.

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica: il 67enne è stato estratto dall'abitacolo e rianimato dei sanitari del 118, poi è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cittadino, dov'è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sarebbero critiche.