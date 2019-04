Ciclista contromano si schianta contro un'auto: brutte ferite al volto

Ha imboccato contromano una via ripida che dalla strada panoramica porta verso il centro del paese, senza fare i conti con gli "imprevisti" del caso. Se l'è vista davvero brutta un ciclista 43enne che nel pomeriggio di ieri è stato soccorso dall'ambulanza per le conseguenze di un incidente verificatosi ieri intorno alle 14:50 in via Nazario Sauro a Salò.

A bordo della sua mountain bike il ciclista non ha potuto evitare di schiantarsi contro una Fiat 500 che, sbucando da via Lupi di Toscana, si è immessa in via Nazario Sauro. Caduto a terra dopo l'urto, l'uomo ha immediatamente presentato serie ferite al volto, dando inoltre evidenti segnali di disorientamento. Trasportato in ospedale a Gavardo, inizialmente in codice rosso, poi trasformatosi in giallo, l'uomo è stato sottoposto a tutte le cure del caso.