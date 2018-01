Perde il controllo della bici: spaventoso volo di 10 metri in un dirupo

Domenica mattina, poco dopo mezzogiorno, un ciclista di 51 anni è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica, dopo essere precipitato in un dirupo per oltre 10 metri.

Il 51enne ha perso il controllo della sua bicicletta mentre pedalava lungo la Provinciale 48, in località Gombio di Polaveno. Se l’è vista davvero brutta: nello schianto ha riportato serie lesioni, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori e le sue condizioni non sono gravi quasi per miracolo.

Soccorso dal personale medico, l'uomo è stato portato in ospedale a Gardone Val Trompia per le cure del caso. I rilievi sono stati raccolti dagli uomini della Polstrada.