Auto si ribalta davanti al campo da calcio, poi finisce contro una siepe

Chiari. Nel pomeriggio di sabato, poco dopo le 17.30, un'auto ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi sul fianco sinistro lungo via Roccafranca. Il veicolo ha poi strisciato sull'asfalto, finendo la sua corsa contro la siepe dei condomini di fronte al campo da calcio.

Tanta la paura, ma per fortuna nulla di grave, per le due donne di 80 e 82 anni presenti nell'abitacolo. Lo schianto è avvenuto a bassa velocità e, sebbene non abbiano riportato gravi conseguenze, per soccorrerle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di due ambulanze.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, ma pare che l'anziana al volante abbia fatto tutto da sola senza coinvolgere altri veicoli. Per raccogliere i rilievi è stata allertata la Stradale di Brescia.